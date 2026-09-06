 Depuratore di Mili, avaria alla vasca di chiarificazione

Depuratore di Mili, avaria alla vasca di chiarificazione

Redazione

Depuratore di Mili, avaria alla vasca di chiarificazione

domenica 06 Settembre 2026 - 15:22

Amam avvisa del problema e i tecnici sono al lavoro a Messina per il ripristino. Potrebbe esserci "acqua più torbida in uscita"

MESSINA – “Nel corso della notte, si è verificata un’avaria strutturale alla vasca di chiarificazione del depuratore di Mili, in contrada Barone. I tecnici aziendali si sono immediatamente attivati e sono al lavoro, insieme alle ditte incaricate, per individuare l’origine del guasto ed eseguire le necessarie operazioni di ripristino”. Così Amam aggiorna sul problema.

Fa sapere la partecipata: “A causa del temporaneo fermo della vasca di chiarificazione, potrebbero verificarsi aumenti della torbidità delle acque in uscita dall’impianto, con una minore limpidezza dello scarico. Amam ha provveduto a effettuare le previste comunicazioni agli enti competenti, Arpa Sicilia e Capitaneria di Porto di Messina. Le attività sono in corso con l’obiettivo di risolvere la problematica nel più breve tempo possibile e riattivare il chiarificatore nel corso della giornata di oggi.

AMAM continuerà a monitorare la situazione e fornirà tempestivi aggiornamenti al termine delle lavorazioni.

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