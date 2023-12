Depuratore di Mili, completata la copertura della prima vasca: "Elimineremo i cattivi odori" - Tempostretto

Il sindaco Basile ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori, la cui fine è prevista entro il 31 dicembre

MESSINA – Il sindaco Federico Basile ha effettuato questa mattina un sopralluogo al depuratore di Mili per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Il primo cittadino ha constatato la copertura della prima vasca della linea di pretrattamento. “In sostanza – ha spiegato Basile – con queste coperture e il relativo filtro dell’aria si elimineranno i cattivi odori provenienti dalla linea. Come da programma stiamo mantenendo l’impegno di realizzare quelle opere che veramente miglioreranno la qualità della vita e dell’ambiente”.

Il termine dei lavori di ristrutturazione del depuratore di Mili è slittato al 31 dicembre 2023. Iniziati a gennaio 2021, sarebbero dovuti durare nove mesi. L’intervento prevede “la manutenzione straordinaria del depuratore, compreso l’incapsulamento delle sezioni più odorigene per il successivo trattamento dell’aria con sofisticate apparecchiature per l’abbattimento degli odori; la copertura e il risanamento strutturale delle vasche”.

