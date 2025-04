Depuratore di Tono, gara aggiudicata. Ora le verifiche

Si chiude la procedura di gara

È in fase di conclusione la procedura per l’assegnazione dei lavori del nuovo depuratore di Tono, un’opera da oltre 89 milioni di euro che rappresenta un intervento strategico per l’intero sistema di depurazione di Messina.

“Finalmente vede la luce la conclusione di un complesso procedimento, seguito con attenzione da questa amministrazione, come prima dall’amministrazione De Luca – dice il sindaco Federico Basile -. Il Comune di Messina, che ha messo a disposizione del commissario alla Depurazione le proprie risorse di personale in convenzione per le fasi di direzione lavori, ringrazia il commissario Fatuzzo per l’impegno e la conclusione di una procedura di appalto che vedrà completare la rete dei depuratori del territorio messinese nonché della rete fognaria mista di un’area naturalisticamente unica come quella di Capo Peloro e delle aree circostanti e per le quali abbiamo più volte proposto la candidatura alla Bandiera Blu”.