Devastante incendio a Caronia, distrutti tre capannoni - Tempostretto

In azione tre squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme sono state spente solo a tarda notte

CARONIA – Solo a tarda notte i Vigili del Fuoco sono riusciti a domare un incendio divampato ieri sera, intorno alle 19.30, nel territorio del Comune di Caronia. Le fiamme, sulla cui origine sono in corso indagini, sono state spente poco prima delle 2 dopo ore di duro lavoro. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta ma tre capannoni industriali sono andati completamente distrutti. Per domare l’incendio sono entrate in azione tre squadre dei Vigili del Fuoco per un totale di 15 uomini impegnati. Sul posto sono intervenuti anche Carabinieri e Corpo Forestale. Ingenti i danni. In uno dei capannoni si trovavano numerose autovetture da demolire.