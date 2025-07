“Di madre in figlia”, Concita De Gregorio a Messina

La giornalista presenta oggi il suo nuovo libro alla Feltrinelli in dialogo con Milena Romeo

MESSINA – Concita De Gregorio a Messina. Stasera 18,30, alla libreria Feltrinelli, la giornalista incontrerà i lettori e parlerà con loro del suo ultimo libro, “Di madre in figlia”. Dialogherà con l’autrice la giornalista e operatrice culturale Milena Romeo.

La storia: Marilù e la vita che mette in pericolo

Ma di cosa parla il romanzo “Di madre in figlia”, edito da Feltrinelli? Ecco la nota della casa editrice: “Ciò che ti isola ti salva, è la vita che ti mette in pericolo. Marilù abita in cima a un’isola: sotto c’è il villaggio, in mezzo il bosco e infine la radura con la sua casa, dove nemmeno i frequenti incendi estivi possono raggiungerla. È una donna che affascina ma un po’ spaventa, perché porta con sé il fatto di essere stata molto libera negli anni più liberi del secolo scorso, gli psichedelici Settanta. Fin troppo, pensa sua figlia Angela, che sente di averne ricevuto soltanto trascuratezza. Ora Angela si trova costretta a malincuore ad affidarle per tre mesi la figlia Adelaide – che si fa chiamare Adè –, adolescente tanto attiva in Rete quanto insicura nel mondo e nel proprio corpo. In questa lunga estate nonna e nipote si ritrovano insieme dopo dieci anni, si conoscono e si riconoscono, mentre la madre irrompe con telefonate ansiose sul fisso di casa perché, come primo gesto, Marilù ha requisito il cellulare alla ragazza. Per Adè la vacanza non potrebbe cominciare peggio, invece a poco a poco diventa un’avventura”.

“C’è un segreto di cui la nonna non vuole parlare, qualcosa che riguarda la sua storia familiare, la linea femminile che la precede – sua madre, farmacista in un paesino del Sud, e la madre di sua madre, una guaritrice che è finita a vivere in un convento. Un’antica colpa in questa storia senza colpevoli. Sul delicato confine fra amare, proteggere e lasciare andare, fra prendersi cura e avvelenare, le tre, di madre in figlia, provano a capirsi. Ciascuna ha agito con le migliori intenzioni, anche se a volte il rancore, il dolore, l’amore accecano”.

Concita De Gregorio si è laureata in Scienze politiche all’Università di Pisa. Ha iniziato la sua carriera giornalistica in Toscana, lavorando per emittenti locali e poi per il quotidiano “Il Tirreno”. Dal 2008 al 2011, ha diretto il quotidiano “l’Unità”. È autrice di numerosi libri, tra cui “Malamore. Esercizi di resistenza al dolore”, “Così è la vita. Imparare a dirsi addio”, “Mi sa che fuori è primavera” e “Nella notte”. Ha ideato e condotto programmi radiofonici e televisivi come “Cactus”, “Fuoriroma” e “Pane quotidiano”.

La giornalista Milena Romeo è presidente di “Cara beltà – Sicilia” e direttrice artistica della rassegna “CentoSicilie”, ciclo di incontri tra istituzioni pubbliche e private, esperienze a confronto di cultura e arte e laboratorio permanente di idee. Ha ricoperto ruoli istituzionali e svolto attività progettuali e didattiche in ambito di Pari opportunità politiche sociali e di genere e cultura femminile.