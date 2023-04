Dichiarazione di morte presunta - Tempostretto

Redazionale - Tribunale di Messina

REDAZIONALE – Prima pubblicazione

TRIBUNALE DI MESSINA

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di RIZZO NERVO Andrea

Il Tribunale di Messina con decreto in data 1.12.2022 reso nella procedura n. 3720/2022 v.g. ordina le pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di RIZZO NERVO Andrea nato a Alessandria il 4/12/1979 con ultima residenza in Villanova Tirrena (ME) via Università n. 8 scomparso dal mese di ottobre 2012 con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c..

Alessandria 15.4.2023 avv. GiovannI VEGGI