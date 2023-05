Diego Cassinelli racconta Bauleni, il quartiere di Lusaka con baracche e povertà - Tempostretto

Appuntamento sabato 6 maggio a Villa San Giovanni e domenica 7 maggio a Messina

Diego “Mwanza” Cassinelli è un uomo la cui storia ne fa nascere altre: pasticciere, educatore sociale, sognatore pragmatico di Moncucco di Vernate, in provincia di Milano, lascia tutto 12 anni fa per trasferirsi nello Zambia, a Lusaka. Per la precisione, nel quartiere di Bauleni, un agglomerato di vicoli, baracche in lamiera, stradine sterrate e povertà: la versione zambiana delle favelas sudamericane.

A Bauleni, Diego Cassinelli trova il progetto della vita: fonda In&Out del ghetto, un’organizzazione zambiana senza scopo di lucro che sostiene programmi educativi rivolti ai giovani, per permettere loro di uscire dal ghetto attraverso lavoro, istruzione, speranza e bellezza: nascono così un centro di aggregazione e formazione sociale, il Biko Center, una scuola, una pasticceria, una foresteria per ospitare i volontari, una scuola di calcio, luoghi dove fare musica… e molto altro.

Per raccontare il suo mondo, la città e lo Zambia, Diego Cassinelli ha scritto un libro, Lusaka, quarto volume della collana Le città visibili del progetto editoriale OGzero, curato, per la parte africana, dal giornalista e scrittore Angelo Ferrari, e a maggio sarà in giro per raccontare Lusaka, Bauleni e il suo Zambia in un viaggio di 27 eventi in 27 giorni, e che in due giorni toccherà Villa San Giovanni e Messina:

Sabato 6 maggio, ore 18.30 – Ex Mattatoio, Via La Volta 1 – Villa San Giovanni

Nell’ambito di Correnti Festival d’Arte e cultura, patrocinato dal Comune di Villa San Giovanni, l’autore sarà intervistato dall’antropologa Giuliana Sanò.

Domenica 7 maggio, ore 18 – la Feltrinelli, Via Ghibellina 32, Messina

Incontro con l’autore aperto a tutti e moderato da Andrea Nucita, ricercatore del Dipartimento scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche e degli studi culturali presso l’Università degli studi di Messina, al quale interverranno Nuccia Di Gennaro, responsabile degli eventi culturali della Città Metropolitana di Messina, Annamaria Tarantino, presidente dell’Associazione Acisjf di Messina e il medico, giornalista scrittore e saggista Giuseppe Ruggeri.

Con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Zambia, “Lusaka in tour” attraverserà 15 regioni italiane per 27 eventi: letture, musica, dibattiti, incontri con l’autore attraverso la penisola, da nord a sud e ritorno. Un tour senza soste per raccontare un mondo e un modo diverso di intendere il futuro, l’Africa, la solidarietà.

Lusaka in tour si compone di un serrato programma di incontri, quello di Messina è realizzato grazie al supporto della Fondazione Antonello da Messina e dei Lions Club Messina Host, Messina Ionio e Quasimodo di Roccalumera.