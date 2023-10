Diffonde immagini hot dell'ex amante, condannata nota imprenditrice - Tempostretto

La titolare di un cantiere nautico dovrà risarcire la vittima, un noto sportivo

MESSINA – In primo grado era stata assolta ma la Corte d’Appello di Messina ha ribaltato il verdetto, condannando una nota imprenditrice della zona tirrenica di 51 anni per aver diffuso immagini hot del suo ex amante. La titolare dei cantieri nautici è stata condannata a 6 mesi, pena sospesa se risarcisce la vittima, un altrettanto conosciuto sportivo della provincia, assistito dall’avvocato Andrea Pirri.

La donna dovrà rifondere le oltre 4 mila euro di spese di giudizio e altre 4 mila euro di provvisionale, poi il risarcimento da quantificare in sede civile. Le accuse inizialmente contestate erano estorsione e diffamazione aggravata, per i giudici di secondo grado è colpevole soltanto di diffamazione, mentre il Tribunale di Patti l’aveva scagionata da entrambi i reati.

Secondo l’accusa, dopo aver indotto l’uomo a farsi immortalare nudo, la donna avrebbe pubblicato il filmato sulle bacheche Facebook di conoscenti e amici, compresa anche la diffusione di volantini stampati con l’effige dell’uomo sempre nudo, e con didascalie pesanti, nei suoi confronti. Immagini manipolate, secondo la denuncia. I due, all’epoca dei fatti, avevano troncato da tempo la relazione.