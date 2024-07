Diletta Lo Monaco più forte della sfortuna: torna a vincere dopo 8 mesi di stop

La ballerina 21enne di S. Alessio, fermata da un infortunio, ha conquistato una medaglia d'oro e una d'argento a livello nazionale

S. ALESSIO – Diletta Lo Monaco torna a vincere dopo un lungo stop per infortunio. La ballerina 21enne di Sant’Alessio, istruttrice della Special Stars Dancing a S.Teresa, ha vinto la medaglia d’oro alle Super finals Cids di Massa Carrara nella combinata latin Style under 21 classe U e la medaglia d’argento nella combinata Latin Style 19/34 U della Supercoppa Fidesm (Federazione italiana danza e sport musicali) a Rimini.

Un rientro in grande stile per la campionessa italiana 2023 e campionessa mondiale in carica di latin style show. Tornare a vincere dopo 8 mesi di stop per un brutto infortunio non era affatto scontato. Ma Diletta ha messo in gioco tutta se stessa. “Un rientro così lo aspettavo – ha dichiarato – l’ho fortemente voluto, ci ho creduto lavorando duramente insieme ai miei insegnanti Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino della Special Stars Dancing di Comiso che desidero ringraziare per lo studio, il lavoro tecnico ed artistico svolto”.

“Mesi di sconforto ma ho scoperto la mia forza interiore”

“Rientrare in pista ad otto mesi dal mio incidente – ha aggiunto – è stata una vera e propria emozione e liberazione. Sono stati dei lunghi mesi di sconforto che mi hanno messa a dura prova e mi hanno fatto scoprire quella forza interiore che nemmeno io credevo di avere. Confermarsi tra le migliori atlete nella massima classe la As (internazionale) della specialità del latin style è una cosa non assolutamente scontata – aggiunge Diletta Lo Monaco – e mi rende fiera ed orgogliosa del mio percorso. Grazie NatStyle per aver curato il mio look in ogni dettaglio e Tommy Dance Dresses per il mio nuovo abito. Grazie ai medici, fisioterapisti e preparatori atletici che mi hanno seguito e continuano a seguirmi nel mio percorso riabilitativo. Grazie ai miei genitori, la mia famiglia e Sebastian Brunetto per il sostegno costante che mi avete dato in questi mesi difficili. Grazie ai miei tanti amici e sostenitori per l’affetto che puntualmente mi dimostrano e seguono il mio percorso agonistico sportivo sin da quando ero piccola”.