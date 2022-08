Dimenticare il Pd: la sfida regionale della lista M5S - Tempostretto

Ecco i candidati a Messina e in Sicilia con Nuccio Di Paola in corsa per la presidenza

SICILIA – Dimenticare l’alleanza con il Partito democratico. Dopo le presidenziali fallite, il Movimento Cinque Stelle corre da solo con il deputato regionale Nuccio Di Paola (nella foto dalla sua pagina Facebook) candidato alla presidenza della Regione. In particolare, sono state presentate questo pomeriggio le liste dei candidati provinciali M5S che correranno per le elezioni del 25 settembre.

Di Paola: “Un misto di entusiasmo ed esperienza”

“Si tratta – dice Di Paola, anche referente siciliano per il Movimento – di liste che sono un misto di esperienza, enorme entusiasmo e una gran voglia di lavorare duramente per cambiare la Sicilia e dare prospettive di un futuro migliore a tutti. Con noi in campo, oltre ai deputati uscenti, ex sindaci, consiglieri comunali e tanta gente attiva nei vari territori”.

Presentato pure il listino del presidente dove figurano i deputati regionali uscenti Di Paola, Campo, De Luca, Marano, Di Caro, Schillaci e Pasqua.

I candidati a Messina

A guidare la lista per Messina il deputato regionale uscente Antonino De Luca, seguito dalla parlamentare nazionale Antonella Papiro e dall’ex capogruppo in Consiglio comunale Cristina Cannistrà.

De Luca Antonino, Messina 23/12/79

2)Papiro Antonella, Sant’agata di Militello 15/09/78

3)Cannistrà Cristina, Messina 06/12/73

4)Giorgianni Vera, Milazzo 14/08/72

5)Leanza Calogero, Bronte 19/01/98

6)Valvieri Lillo, Messina 08/08/79

7)Utano Giovanni, Milazzo 27/07/62

8) Zingone Riccardo, Mistretta 08/09/65

Le liste M5S nelle province siciliane

AGRIGENTO

Cognome Nome Luogo di nascita Data di nascita

1)Di Caro Giovanni Agrigento 17/11/74

2)Ersini Salvatore Agrigento 15/05/83

3)Cambiano Angelo Licata 04/06/81

4)Carlisi Marcella Agrigento 16/03/73

5)Castrogiovanni Francesco Svizzera 19/10/69

6)Bellicosi Veronica Sciacca 31/07/91





CALTANISSETTA

1)Di Paola Nunzio Gela 11/06/82

2)Ciancimino Filippo Sciacca 18/10/59

3)Cinquerrui Maria Luisa Niscemi 08/02/90





CATANIA

1)Di Paola Nunzio Gela 11/06/82

2)Marano Jose Savona 05/07/82

3)Anastasi Cristiano Giarre 23/10/71

4)Purpora Giuseppe Maria Catania 11/10/68

5)Bonaccorsi Graziano Francesco Maria Catania 10/10/82

6)Adorno Erminia Lidia Catania 19/07/68

7)Ardizzone Martina Paternò 02/08/95

8)Corallo Teresa Catania 29/09/75

9)Bonaccorso Antonio Maria Catania 13/08/88

10)Attanasio Angelo Catania 30/10/66

11)Caruso Giampaolo Napoli 14/10/71

12)Gianna Giuliana Ragusa 02/05/80

13)Valenti Sebastiano Mario Catania 07/11/77



ENNA

1) Parisi Angelo Leonforte 22/06/72

2)Devlin Anne Ellen Newtownards (GBR) 10/03/60





MESSINA

1)De Luca Antonino Messina 23/12/79

2)Papiro Antonella Sant’agataDi Militello 15/09/78

3)Cannistrà Cristina Messina 06/12/73

4)Giorgianni Vera Milazzo 14/08/72

5)Leanza Calogero Bronte 19/01/98

6)Valvieri Lillo Messina 08/08/79

7)Utano Giovanni Milazzo 27/07/62

8) Zingone Riccardo Mistretta 08/09/65



PALERMO

1) Di Paola Nunzio Gela 11/06/82

2) Sunseri Luigi Palermo 30/07/85

3) Schillaci Roberta Palermo 22/02/65

4) Varrica Adriano Palermo 04/09/82

5) Bilello Fabrizio Palermo 22/04/80

6) Barrovecchio Provvidenza Palermo 21/03/61

7) Ruggieri Massimo Palermo 09/07/64

8) Castagna Giorgio Milano 11/01/74

9) Cerami Calogero PetraliaSottana 19/06/64

10) Favuzza Maria Rosa Palermo 12/04/78

11) Gambino Domenico Palermo 01/05/88

12) Gionfriddo Irene Paternò 01/03/82

13) Lazareanu Venera Bucarest 11/11/68

14) Lecardane Luca Palermo 13/03/72

15) Parisi Antonino Marianna Palermo 27/03/63

16) Ruggeri Marianna Palermo 28/03/60

RAGUSA

1) Campo Stefania Siracusa 25/01/76

2) Di Raimondo Gianluca Scicli 26/01/79

3) Gurrieri Pietro Vittoria 31/03/64

4) Rabbito Carmen Ragusa 20/04/1981

SIRACUSA

Pasqua Giorgio Siracusa 14/04/69 Di Pietro Flavia Siracusa06/05/87 Fortuna Fabio Ragusa 04/10/77 Gilistro Carlo Siracusa 28/09/53 Prumeri Serafina Lentini 28/10/64

TRAPANI

1)La Grutta Nicolò Erice 14/10/73

2Ciminnisi Cristina Mussomeli 28/08/87