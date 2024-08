Dinnammare, gli incendi non fermano la processione della Madonna FOTO

Non si è potuto svolgere il pellegrinaggio notturno

MESSINA – “Arrivati a Dinnammare. In processione con il quadro di Maria Santissima di Dinnammare. Nonostante questa notte ci siano stati degli incendi, che non hanno permesso il pellegrinaggio notturno., eccoci con tutti i devoti in cammino con il quadro”. A raccontarlo è il sindaco di Messina Federico Basile, sulla sua pagina Facebook.

Al suo fianco l’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli. La processione si è svolta dunque di mattina.

Foto dalla pagina Fb del sindaco.

