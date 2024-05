Diritto antidiscriminatorio e trasformazioni del lavoro, Messina al centro del dibattito nazionale

L'Università ospita il XXI Congresso Aidlass con i maggiori esponenti della comunità scientifica italiana

MESSINA – Dal 23 al 25 maggio, l’Università degli studi di Messina ospiterà il XXI Congresso nazionale dell’Associazione italiana di diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale (AIDLaSS). Questo importante evento, organizzato dalla cattedra di Diritto del Lavoro del dipartimento di Giurisprudenza sotto la direzione della professoressa Loredana Ferluga, affronterà il tema del “Diritto antidiscriminatorio e trasformazioni del lavoro”.

IL RITORNO DEL CONGRESSO DOPO 70 ANNI

Il Congresso rappresenta un momento di grande rilevanza per la comunità scientifica laburista nazionale, coinvolgendo i maggiori esperti del settore. La scelta di Messina come sede non è casuale: l’Ateneo peloritano ha una lunga tradizione nel campo del diritto del lavoro, avendo già ospitato, settanta anni fa, il primo Congresso nazionale di Diritto del Lavoro nella vicina Taormina, dal 21 al 24 aprile 1954. Allora, illustri maestri come Francesco Santoro-Passarelli, Costantino Mortati e il messinese Salvatore Pugliatti erano tra i relatori principali, segnando un capitolo fondamentale nella storia del diritto italiano. Il ritorno del Congresso a Messina sottolinea la continuità e l’evoluzione del panorama accademico locale. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina, infatti, è stato recentemente selezionato dall’Anvur, su richiesta del Mur, come uno dei Dipartimenti di eccellenza per il quinquennio accademico 2023-2027, un riconoscimento che attesta la qualità della ricerca e dell’insegnamento offerti.

L’INAUGURAZIONE

L’evento sarà inaugurato giovedì 23 maggio presso l’Aula magna del rettorato, con i saluti istituzionali della rettrice, Giovanna Spatari, del sindaco di Messina, Federico Basile, dell’on. Pino Galluzzo, componente dell’Ufficio di presidenza dell’Ars, del professore Alessio Lo Giudice, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, di Federico Iadicicco, presidente dell’Anpit – Azienda Italia, e della professoressa Loredana Ferluga, presidente del Comitato organizzatore. Il presidente dell’AIDLaSS, professor Alessandro Garilli, aprirà i lavori del congresso.

IL 25 MAGGIO LA GIORNATA CONCLUSIVA

Nei giorni successivi, il congresso proseguirà nell’Aula Magna “Vittorio Ricevuto” del Polo Papardo. La giornata conclusiva del 25 maggio vedrà anche le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche del direttivo dell’Associazione, che avrà durata triennale. Il XXI Congresso Nazionale dell’AIDLaSS promette di essere un’occasione di confronto e aggiornamento sui temi più attuali del diritto del lavoro e della sicurezza sociale, confermando Messina come un centro nevralgico per la discussione giuridica e la ricerca accademica.