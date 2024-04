Disabilità. Milazzo, al via il progetto “Dopo di noi”

Il progetto “Dopo di noi” destinato a persone con disabilità è stato avviato ufficialmente, dopo una riunione al Comune di Milazzo

MILAZZO – Al via il progetto di educazione domiciliare “Dopo di noi” destinato a persone con disabilità nel Distretto Socio-Sanitario D27. A Milazzo un incontro sul progetto, alla presenza del sindaco di Milazzo, comune capofila del distretto, del responsabile del settore servizi sociali Filippo Santoro e dell’assistente sociale Mollica.

Il progetto coinvolgerà 8 persone con disabilità, a seguito di una progettualità studiata dal settore servizi sociali di Milazzo, di concerto con l’Unità di Valutazione Multidimensionale. L’iniziativa, affidata alla cooperativa “Azione Sociale” di Messina, prevede il potenziamento delle abilità sociali dei partecipanti, l’attivazione di politiche d’inclusione e il coinvolgimento dell’intera comunità.

«Si tratta -spiega il Comune di Milazzo in una nota- di un progetto innovativo che per la prima volta non considera il disabile come un individuo da assistere, bensì come un’opportunità da integrare nel tessuto sociale».