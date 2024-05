Disabilità. Milazzo guadagna la “Bandiera Lilla”

Il Comune di Milazzo ottiene il riconoscimento della “Bandiera Lilla” per i servizi a disposizione delle persone con disabilità

MILAZZO – Dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi, arriva adesso l’ufficialità e l’assegnazione del riconoscimento. Milazzo ottiene la “Bandiera Lilla” che attesta la presenza sul territorio di servizi accessibili e inclusivi, con particolare attenzione alle persone con disabilità.

A verificare lo stato dei servizi e delle strutture pubbliche il presidente di Bandiera Lilla, Roberto Bazzano, che ha commentato: «Sebbene vi sia ancora spazio per miglioramenti, come in tutti i Comuni Lilla abbiamo riscontrato alcune peculiarità positive che ci hanno piacevolmente sorpreso. La collaborazione tra assessorati e settori, la capacità di co-progettare, il rapporto efficace con le associazioni locali, l’ampia gamma di servizi offerti alle persone con esigenze speciali: questi sono solo alcuni dei fattori che hanno contribuito al conferimento del riconoscimento a Milazzo. Oltre all’accessibilità fisica, abbiamo percepito un clima sano e collaborativo, dove la continuità e la crescita dei servizi sono garantite da un impegno costante, che non si limita al completamento di un singolo progetto ma guarda al futuro con proattività. Invitiamo il Comune a continuare su questa strada, a fare dell’accessibilità e dell’inclusione un valore centrale della propria identità».

Soddisfatto il sindaco di Milazzo, Pippo Midili: «L’accessibilità -ha dichiarato- non solo è un diritto, ma è un diritto conveniente in quanto chi investe in accessibilità, specie nel settore del turismo, sono certo che riuscirà sempre a trarre vantaggi superiori agli investimenti fatti. Essere un Comune Bandiera Lilla significa avere lavorato per rendere accessibili buona parte di ciò che può essere reso accessibile e migliorare costantemente la propria accessibilità turistica, giorno dopo giorno, anno dopo anno».

