Disabilità. Milazzo verso il riconoscimento della “Bandiera Lilla”

L’amministrazione di Milazzo ha già adottato la delibera, necessaria ad aderire al Comitato della “Bandiera Lilla”. Ecco di cosa si tratta

MILAZZO – Era già stato annunciato lo scorso anno, in occasione dell’Allinparty di Milazzo. Adesso la città del Capo fa un’ulteriore passo in avanti verso il riconoscimento come città dotata di servizi per le persone disabili.

La giunta ha infatti approvato la delibera necessaria, con la quale si adotta lo schema di adesione alla cooperativa sociale “Bandiera Lilla” di Savona. La cooperativa è l’unica a gestire il riconoscimento della “Bandiera Lilla” sulla base di diversi parametri, ad iniziare appunto dalla presenza di servizi di accoglienza per le persone con disabilità.

Adesso bisognerà attendere la stipula della convenzione e, successivamente, anche le strutture ricettive di Milazzo potranno richiedere il riconoscimento qualora propongano servizi dedicati ai disabili.

«Siamo molto fiduciosi di poter ottenere questo riconoscimento – ha dichiarato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- La Bandiera Lilla era tra gli obiettivi e adesso con gli interventi fatti siamo stati in grado di poterla richiedere. L’accessibilità non solo è un diritto, ma è un diritto conveniente in quanto chi investe in accessibilità, specie nel settore del turismo, sono certo che riuscirà sempre a trarre vantaggi superiori agli investimenti fatti».

