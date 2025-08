Discarica a Bordonaro, Messina Servizi rimuove “1.840 kg di vergogna”

Tra i rifiuti portati via da una strada nella zona di Case Gialle anche mobili, materassi ed elettrodomestici

MESSINA – Messina Servizi ha rimosso da Bordonaro 1.840 kg di rifiuti. La discarica si trovava nei pressi delle Case Gialle. Gli operatori si sono ritrovati di tutti, compresi elettrodomestici e mobili. L’azienda guidata dalla presidente Maria Grazia Interdonato, sui social, ha spiegato: “C’è chi continua a considerare il territorio come una discarica. C’è chi crede che un divano rotto, un materasso sporco o un elettrodomestico guasto possano essere abbandonati impunemente in mezzo alla strada. Come se fosse normale”.

Messina Servizi: “Telecamere e maggior controllo”

“Peggio ancora – prosegue il post -, c’è chi pensa che la propria attività in nero possa ricadere tranquillamente sull’intera comunità. Come se in quel quartiere non ci abitasse nessuno. Nessun bambino. Nessun vicino. Nessuna persona da rispettare. Chi trasforma i quartieri in discariche va perseguito, denunciato e isolato”. Ora la polizia municipale collocherà telecamere e vigilerà maggiormente sull’area “perché è chiaro che questa zona è oggetto di un traffico illecito di rifiuti”.