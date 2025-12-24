125 anni del calcio a Messina, mostra – evento al Palacultura

Due giorni di eventi ed esposizioni, tra vecchie glorie e appuntamenti anche per i più piccoli

MESSINA – Foto, maglie, cimeli e tanti ricordi per ripercorrere i 125 del calcio a Messina. E’ una mostra evento quella che sarà possibile visitare il 29 e 30 dicembre prossimi al Palacultura, organizzata dalla Società cooperativa Calcio Messina. Il taglio del nastro è previsto lunedì 29 alle ore 11.

Appuntamenti ed eventi

Fra i diversi appuntamenti in programma, previsto per le 18.30 di lunedì l’intervento di Marco Boncoddo. L’autore del libro “Fairplay, I ‘ngrisi del Messina Football Club”. ripercorrerà le tappe che hanno portato alla nascita del calcio nella città dello Stretto. Sarà inoltre consegnata la tessera di socio onorario della cooperativa ad Alessandro Parisi, uno dei calciatori più rappresentativi della recente storia del calcio messinese e attuale allenatore dell’under 19 peloritana.

Attività dedicati ai più piccoli



Martedì 30 alle 11 previsto anche un evento dedicato ai più piccoli. “Disegna tu la maglia del Messina” sarà una sorta di concorso riservato ai giovanissimi che potranno sbizzarrirsi e ideare la maglia biancoscudata. I vincitori saranno omaggiati con dei tagliandi d’ingresso, allo stadio Franco Scoglio offerti dalla cooperativa.

Alla mostra temporanea sono stati inviati dirigenti e tesserati dell’Acr Messina. Sarà un modo per incontrare esponenti della società e calciatori che tanto bene si stanno comportando nell’anno che segnerà la vera rinascita del calcio cittadino.