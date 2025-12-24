 Una mamma sotto l'albero per Brigante, adottato il gatto dello scrittore Mario Falcone

Una mamma sotto l’albero per Brigante, adottato il gatto dello scrittore Mario Falcone

Alessandra Serio

Una mamma sotto l’albero per Brigante, adottato il gatto dello scrittore Mario Falcone

mercoledì 24 Dicembre 2025 - 16:00

Raccolto l'appello dell'Aipae. Gioia amara per i volontari: "Tanta fatica anche per un gatto famoso, ma non bello e non di razza per meritare una famiglia"

Messina – Ha trovato casa Brigante, il gatto di Mario Falcone che, dopo la morte dello scrittore messinese, era in attesa d’adozione. L’appello dell’Aipae, la sigla di volontari che si occupa della protezione animali, è stato raccolto da Michela, una conoscente di Mario, che ha aperto al micio senza remore. Brigante oggi ha una famiglia e passerà le feste nel calore della sua nuova casa e la sua nuova vita.

A sei anni una nuova famiglia e una nuova vita

“Dopo un periodo di inserimento abbiamo formalizzato l’adozione – racconta Cristina Lombardo, responsabile messinese della sigla animalista – Brigante è ancora un poco timoroso per via del suo recente doppio trauma ma risponde bene e si sta aprendo a Michela e sta già mostrandole di quanto affetto è capace”.

Brigante ha sei anni. Lo scorso ottobre ha perso il suo papà umano e poco prima aveva perso Carlito, il suo fratellino gatto. I tre vivevano in simbiosi e Mario Falcone li aveva entrambi resi famosi, nei suoi racconti. Tramite il nostro giornale Aipae aveva rilanciato l’appello per la sua adozione.

L’impegno dell’Aipae

Una visibilità che però non è bastata a Brigante per trovare casa velocemente. Da qui lo sfogo di Cristina. “In tanti a Messina hanno pianto Mario ma trovare una famiglia a Brigante non è stato facile, malgrado la sua visibilità. Mi sono sentita rispondere troppe volte “Non è abbastanza bello”, “E’ grande”, o addirittura “Non è di razza, per caso avete altro?”, come fossimo un supermercato. Parole che non hanno nulla a che vedere con l’amore che dovrebbero legare un uomo ad un compagno a quattro zampe”.

Fiammolo, impallinato da un cacciatore all’interno di un condominio

Una storia comune a tanti altri cani o gatti meticci, che amareggia sempre profondamente i volontari e le volontarie animaliste. Ma che per fortuna non ferma il loro impegno per salvare, aiutare e accompagnare queste creature verso un nuovo futuro. Come l’Aipae appunto, che recentemente ha denunciato alle autorità il cruento episodio avvenuto a Minissale, dove un gatto è stato impallinato da un cacciatore mentre si trovava nel giardino dell’abitazione dove vive con la sua famiglia, all’interno di un’area condominiale. Fiammolo, questo il nome del micio, è vivo grazie anche al tempestivo intervento dei volontari come Cristina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Le amministrative, le piste ciclabili e la necessità di guardare al futuro di Messina
Torna l’Holiday Vinyl Market Muricello: la festa del vinile tra musica, arti e convivialità
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED