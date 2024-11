“Discarica di rifiuti in via Don Blasco”

Serve reinstallare le videocamere che prima controllavano la zona e adesso non ci sono più. altrimenti la discarica rimarrà

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buongiorno, la via Don Blasco, all’incrocio con via Santa Cecilia bassa, di fronte all’ex macello, sta diventando una vera discarica senza controlli. Prima c’erano le telecamere, poi le hanno tolte e questo è il risultato. Fate girare, grazie”.

Nelle foto che ci sono state inviate si vedono suppellettili abbandonate per strada. Sono il lascito di qualche svuota-cantine o di qualche incivile che doveva liberare casa da vecchio mobilio. Se è vero, come dice il lettore, che prima la zona era sorvegliata da telecamere e adesso non ci sono più, appare più che mai opportuno reinstallarle.