La Basket School Messina si rinforza con Beltadze e Contaldo

Già sul parquet nella sfida di domenica contro la Svincolati Milazzo i giallorossi accolgono l'ala georgiana e il giovane 2008. Risoluzione per Fei

MESSINA – La EcoJump Messina Basket School è lieta di ufficializzare l’arrivo di Anri Beltadze e Andrea Contaldo, già convocati per la sfida giocata domenica con la Svincolati Milazzo. Subito impiegato il georgiano che ha bagnato il proprio debutto in maglia giallorossa con 10 punti.

Ala di 203 centimetri, classe 2005 nato a Kutaisi in Georgia, Anri Beltadze arriva in Italia nella stagione sportiva 21/22 per giocare con la Next Step Rapallo in Serie C Silver. Nella stagione successiva passa alla Fulgor Fidenza, si ritaglia il proprio spazio in C Gold e chiude con 5,7 di media con l’U19 Eccellenza nazionale. Medie e presenze che aumentano nel 23/24 (2,3 in B interregionale e 8 in DR2 con la Fulgorati Fidenza). Nella scorsa stagione consolida il proprio status in categoria con la Dinamo Brindisi, chiudendo l’annata di B interregionale con 7 punti di media che diventano 15,3 con l’U19 Eccellenza nazionale. Quest’anno, l’iniziale ritorno in patria con il BC Gurjaani Delta e l’arrivo a Messina della scorsa settimana

Andrea Contaldo, invece, è un classe 2008 già visto in maglia Messina Basket School nella stagione 23/24. Cresciuto nel settore giovanile di Derthona (6,8 di media con l’U15 Eccellenza nel 22/23), dopo il passaggio a Messina e l’esperienza in DR1 con Patti, si trasferisce a Corato con cui disputa i campionati U17 (14,4 di media) e U19 Eccellenza nazionale.

Contestualmente la EcoJump Messina Basket School comunica la risoluzione del contratto con Matteo Fei. La società ringrazia il ragazzo per il lavoro svolto e l’impegno profuso nel corso della permanenza in giallorosso e formula i migliori auguri per il prosieguo della carriera.