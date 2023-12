Discarica di suppellettili e vecchi mobili in Salita Aranciarella - Tempostretto

Non si ferma l'azione di svuotacantine e cittadini incivili che creano discariche in giro per la città

Segnalazione WhatsApp AL 366.8726275: “Salita Aranciarella diventa un centro di discarica! Vanno piazzate le telecamere”.

Ancora una volta in azione qualche svuotacantine oppure dei cittadini incivili che si liberano di vecchi mobili, elettrodomestrici e suppellettili lasciandoli per strada. In effetti il sindaco di Messina Federico Basile ad agosto scorso aveva annunciato l’installazione delle telecamere invocate da chi ha inviato la segnalazione. Speriamo bene.