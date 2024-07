Discarica in via San Cosimo, l’attacco di Messina Servizi: “Non un disservizio, questa è inciviltà”

L'azienda mostra le foto dei rifiuti abbandonati: "Rovinano l'immagine della città e mancano di rispetto a tutta la comunità"

MESSINA – “Questo non è un nostro disservizio, questa è inciviltà!”. Inizia così il post d’attacco di Messina Sevizi che sul proprio profilo Facebook segnala l’ennesima discarica, stavolta in Via San Cosimo. La foto pubblicata mostra rifiuti abbandonati “a cielo aperto, vicino a una scuola e una Chiesa” e che “occupano il marciapiede, rovinando l’immagine di Messina e mancando di rispetto a tutta la comunità”.

Messina Servizi: “Abbandonare rifiuti è un reato penale”

“Ricordiamo – continua l’azienda – a tutti che abbandonare rifiuti è un reato penale! Dal 10 ottobre 2023, la legge n. 137 punisce chiunque abbandoni rifiuti con un’ammenda che varia da 1.000 a 10.000 euro. E se si tratta di rifiuti pericolosi, la sanzione può arrivare fino a 20.000 euro​. Per combattere questo fenomeno, il Comune di Messina ha avviato un progetto sperimentale di videosorveglianza con l’installazione di fototrappole, che inviano foto e video su server protetti per identificare i trasgressori​​. Tuttavia, la collaborazione di tutti è fondamentale per mantenere la nostra città pulita e accogliente”.

E infine: “Perché rischiare una sanzione così elevata? Rispettiamo le regole e facciamo la nostra parte per mantenere Messina decorosa. La bellezza e la pulizia della nostra città dipendono anche da tutti noi!”