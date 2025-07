Disinfestazione a Messina, gli interventi del 4 e 5 luglio

Ecco le aree coinvolte nelle comunicazioni di Messina Servizi e del Comune

MESSINA – Prosegue l’attività di disinfestazione sul territorio cittadino con una nuova serie di interventi straordinari mirati al contrasto della zanzara tigre. “La pianificazione è stata definita tenendo conto delle rilevazioni fornite dall’Università di Messina, che hanno evidenziato un incremento dell’attività dell’insetto vettore nelle aree interessate”, fanno sapere Comune e Messina Servizi. Il primo intervento stato ieri sera nell’are centro.

Oggi, venerdì 4 luglio, sempre dalle ore 22.00, si continuerà in Area Nord con disinfestazioni a Faro Superiore, Massa San Giorgio, Massa Santa Lucia, Castanea (zona cimitero), Salice, Gesso (strada esterna e zona Locanda), Ortoliuzzo SS 113, Rodia SS 113, San Saba SS 113 e area del depuratore, Acqualadroni (in particolare via Corsaro), Timpazzi SS 113 e Mortelle SS 113.

Sabato 5 luglio, dalle ore 22.00, in Area Sud si procederà con interventi nei quartieri di Santa Margherita (via Comunale), Santo Stefano di Briga (zona inizio), Tremestieri, Pistunina, Bordonaro Case Gialle e Villaggio Santo.

Ecco il consiglio finale: “Si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, di mettere al riparo gli animali domestici e da compagnia, di chiudere finestre e balconi, e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrebbe subire variazioni”.