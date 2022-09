Disperso sulle alture di Molochio, trovato e tratto in salvo oggi dai Vigili del fuoco - Tempostretto

Disavventura “a lieto fine” nello Zomaro per un uomo che s’era avventurato alla ricerca di funghi. Ricerche scattate ieri sera, al mancato ritorno a casa

MOLOCHIO – Individuata dal Nucleo cinofili dei Vigili del fuoco Calabria la persona dispersa dalla serata di ieri nel comune di Molochio in località Zomaro.

Si sta procedendo a raggiungerla per effettuarne il recupero: il disperso risponde a distanza alle domande del personale soccorritore, per cui è cosciente.

Le ricerche sono scattate nella serata di ieri dopo la segnalazione effettuata dai familiari, non vedendolo rientrare a casa: l’uomo s’era infatti avventurato alla ricerca di funghi.

Sul posto, nell’immediato, sono state inviate le squadre di Polistena, il nucleo Sapr (Sistema aeromobile a pilotaggio remoto) e, dalle prime luci dell’alba, il Nucleo cinofili dei Vigili del fuoco che ha poi effettuato il materiale ritrovamento.