"Disservizi bus in orari, numero verde e corse". Atm: "Problemi risolti" - Tempostretto

Messina. La segnalazione di due lettori e la risposta della società. "I ritardi dipendono a volte dal traffico", precisa l'azienda

MESSINA – Abbiamo ricevuto due segnalazioni su Atm. Il primo utente: “Segnalo che la società non risponde ai numeri verde e di centralino. Così il cittadino che vuole segnalare o richiedere un’informazione brancola nel buio”. L’azienda risponde che “negli ultimi giorni sono stati riscontrati dei problemi tecnici, adesso in via di risoluzione, e ci scusiamo per i disagi”.

Sempre lo stesso cittadino solleva un altro problema: “Al contempo, non risponde al vero la dichiarazione di servizio regolare quando accade, anche spesso, che le corse subiscano notevoli ritardi (vedi il n. 19 nella fascia oraria delle 16-18 del 2 ottobre)”. Risponde sempre Atm, con presidente Giuseppe Campagna: “L’azienda cerca di garantire la massima puntualità e verifica quotidianamente che tutte le linee siano in orario. In generale, riusciamo a rispettare le tabelle di marcia delle nostre linee ma, a volte, i nostri mezzi rimangono imbottigliati nel traffico cittadino e questo comporta inevitabilmente ritardi, che tuttavia non dipendono dall’efficienza del servizio”.

Una seconda lettrice segnala un altro disservizio: “Gli orari sul sito Atm non sono corretti. Nel pomeriggio, dovevo prendere il bus e, visionando il sito, ho visto che la corsa che mi interessava passava alle 15.22 ma realmente è il bus è passato alle 15.05, facendomi perdere la corsa. E ho dovuto aspettare la corsa successiva che nel sito riportava le 16.32 e, invece, è passato alle 16.23. E meno male che ero rimasta alla fermata, altrimenti avrei perso anche quella corsa”.

Ecco la replica: “L’azienda si scusa per il disagio segnalato dall’utente e spiega che in effetti è stata riscontrata una difformità tra l’orario corretto e quelli riportato nella tabella pubblicata nel sito, corretta tuttavia nell’arco di 24 ore. Atm spa rassicura gli utenti, evidenziando che si è trattato di una anomalia temporanea. Assicura altresì che le tabelle pubblicate sul sito sono attendibili e riportano gli orari corretti delle corse”.