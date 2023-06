Disservizi idrici contrada Bocale. I dettagli - Tempostretto

Domani venerdì 9 giugno 2023, disservizi idrici nella XV circosrizione, zona via Nazionale, nel tratto tra il Torrente Fiumarella e il bivio di Campoli

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che a causa di un intervento manutentivo in contrada Bocale, potranno verificarsi disservizi idrici nella giornata di domani venerdì 9 giugno 2023 nel comprensorio della XV Circoscrizione, in particolare nella zona della via Nazionale nel tratto tra il Torrente Fiumarella e il bivio di Campoli