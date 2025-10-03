Dissesto idrogeologico, 53 milioni per interventi in Sicilia

Di questi, 8 milioni sono a Messina e altri 12 in provincia

“Arrivano 53 milioni in Sicilia per mettere in sicurezza il territorio e impedire il dissesto idrogeologico. Con un provvedimento il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica destina risorse alla nostra Isola per interventi che abbracciano le diverse province siciliane. Tutte le opere potranno essere realizzate in tempi celeri grazie al Decreto legge “Ambiente” che ha potenziato il ruolo dei commissari di governo”.

Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.

Ci sono 21 interventi prioritari previsti in Sicilia. Si va da Randazzo fino a Licata e Agrigento. Sono previsti anche interventi per la sistemazione idraulica di valloni e torrenti a Noto, Balestrate, Castrofilippo e Acireale.

Su 53 milioni, 8 sono destinati a Messina e 12 ad altri Comuni della provincia: Alì Terme, Montagnareale, Saponara e Capo d’Orlando.