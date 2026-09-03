Distretto Socio-Sanitario D26: pubblicato l’Avviso per il “Bonus caregiver” a sostegno delle famiglie

Domande esclusivamente online dal 7 settembre al 15 ottobre 2026. Scadenza fissata alle ore 23:59 del 15 ottobre

È stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Messina l’Avviso pubblico per l’erogazione del contributo economico una tantum a sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari di persone con disabilità grave e gravissima, a valere sul Fondo nazionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare – annualità 2022.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 7 settembre al 15 ottobre 2026, entro e le ore 23:59 del 15 ottobre 2026, secondo le modalità e i requisiti indicati nell’Avviso pubblico.

Il Distretto Socio-Sanitario D26, con il Comune di Messina quale Comune capofila e i Comuni di Alì Terme, Alì, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea, Villafranca Tirrena e Pagliara, ha reso disponibile la misura destinata ai caregiver familiari che prestano quotidianamente attività di cura e assistenza a persone con disabilità grave o gravissima.

Al Distretto Socio-Sanitario D26 sono state assegnate complessivamente risorse pari a 108mila 448 euro, così suddivise:

70.491 euro destinati ai caregiver familiari di persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992;

destinati ai caregiver familiari di persone con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992; 37.957 euro destinati ai caregiver familiari di persone con disabilità gravissima, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016.

Possono presentare domanda i caregiver familiari che assistono il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto o un familiare o affine entro il secondo grado, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nei casi previsti dalla Legge 104/1992, il beneficio può riguardare anche familiari entro il terzo grado. La persona assistita deve essere residente in uno dei Comuni appartenenti al Distretto Socio-Sanitario D26. Il contributo sarà erogato una tantum, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna delle due categorie. L’importo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato successivamente all’istruttoria, in relazione al numero delle domande ammissibili e alle risorse disponibili.

Come presentare la domanda

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso la piattaforma dedicata dello Sportello Telematico del Comune di Messina, disponibile a questo link.

La piattaforma sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2026 e le domande potranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 23:59 del 15 ottobre 2026. Non saranno prese in considerazione domande presentate con modalità diverse da quella telematica prevista dall’Avviso. Per inoltrare la richiesta è necessario essere in possesso delle credenziali di autenticazione richieste dalla piattaforma.

Il “Bonus caregiver” rappresenta una misura concreta di sostegno alle persone che quotidianamente svolgono attività di cura e assistenza nei confronti dei propri familiari con disabilità grave o gravissima, riconoscendo il valore sociale e assistenziale del loro ruolo. Le Amministrazioni comunali di residenza procederanno alle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti, anche attraverso controlli a campione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.