 Gaggi. Cocaina in casa, arrestato 27enne

Gaggi. Cocaina in casa, arrestato 27enne

Redazione

Gaggi. Cocaina in casa, arrestato 27enne

giovedì 03 Settembre 2026 - 10:38

I carabinieri hanno perquisito il giovane

Ieri pomeriggio, a Gaggi, i carabinieri del luogo hanno arrestato in flagranza un 27enne, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’arresto è scaturito nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito anche con l’ausilio dei militari dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori “Sicilia”, finalizzato a monitorare le aree abitualmente frequentate da assuntori di stupefacenti.

Il giovane – già gravato da precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti – è stato sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale ha subito consegnato un primo involucro di circa 30 grammi di cocaina, che custodiva nella credenza insieme alla somma di 600 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio.

In casa trovati anche 5 grammi di hashish nascosti nel frigorifero e 2 bilancini di precisione nel freezer, oltre a 3 grammi di marijuana detenuti su un comodino.

Il 27enne è ai domiciliari in attesa di decisione del giudice.

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