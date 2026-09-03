Messina. Perdita d’acqua sulla Strada Panoramica: distribuzione interrotta e lavori in corso

Intervento urgente sulla condotta principale a servizio dei serbatoi della zona nord

Nella notte si è verificata una copiosa perdita lungo la condotta DN 300 che corre lungo la Strada Panoramica dello Stretto e alimenta i serbatoi della zona nord della città.

I tecnici di Amam sono stati impegnati, da subito, in un intervento urgente di riparazione, necessario a ripristinare la piena funzionalità dell’adduttrice.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni tecniche, fino al termine dell’intervento, resterà temporaneamente sospesa la distribuzione idrica lungo la linea interessata.

Le zone coinvolte sono: Curcuraci, Marotta, Faro Superiore, Salita Fosse, Pace, Sant’Agata, Torre Faro, Ganzirri e Mortelle.

Al termine dei lavori, la distribuzione idrica sarà progressivamente ripristinata nelle aree interessate.

Durante il periodo di interruzione, Amam resta sempre disponibile a rispondere alle eventuali richieste di approvvigionamento sostitutivo che dovessero rendersi necessarie.

Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza è possibile contattare il numero 090 3687711, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.