Ancora lavori all'acquedotto. Gli orari odierni di erogazione dell'acqua

MESSINA - Torna gradualmente alla normalità l'erogazione idrica in città, dopo la riparazione della condotta adduttrice dell'Acquedotto di Fiumefreddo, effettuata ieri a Letojanni. Per questo, si era reso necessario sospendere l'afflusso di acqua verso la città di Messina e gestire la distribuzione idrica in modo adeguato, in funzione delle quantità presenti nei diversi serbatoi cittadini.

Anche oggi l'erogazione in città avverrà con alcune variazioni, per fasce orarie, nelle diverse zone servite. Ecco come:

In zona centro sud (da Giampilieri fino a via Torrente Trapani) la distribuzione è stata programmata (ed è in corso) dalle ore 5 alle ore 13

In zona centro nord (da via Torrente Trapani a Torre Faro) e nei Vilaggi collinari Nord, comprese le Masse, l'erogazione è in corso dalle ore 7 e proseguirà sino alle ore 11

Sul Viale dei Tigli invece avverrà dalle ore 14 alle ore 17 e nelle Annunziate (Alta e Bassa) è stata programmata a partire dalle ore 23 di questa sera.

Da domani, l'erogazione idrica in città riprenderà la consueta programmazione.