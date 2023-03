Disturbi alimentari, bambini a Palazzo Zanca per parlare di nutrizione - Tempostretto

Il Comune aderisce alla XII giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione su un tema quotidiano e delicato

MESSINA – Il Comune di Messina ha risposto presente e si schiera in prima linea per la sensibilizzazione in occasione della XII giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che ogni 15 marzo punta a parlare di comportamenti alimentari, di nutrizione e dei disturbi legati al cibo. Oggi Palazzo Zanca si illuminerà di lilla, per dare un segnale forte alla cittadinanza, ma è soprattutto nel corso della mattinata che si è tenuta la parte centrale dell’iniziativa.

Tra l’atrio di Palazzo Zanca e Piazza Unione Europea si è tenuto l’open day Uo Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, rivolto a decine di studentesse e studenti delle scuole cittadine. L’evento è stato organizzato dal “Cerchio d’oro”, con il patrocinio dei Comune e Messina Social City, e ha visto protagonisti soprattutto ragazze e ragazzi, che si sono confrontanti con professionisti del settore, ricevendo chiarimenti e risposte a domande su patologia e sulle buone abitudini alimentari.

