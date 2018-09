Rometta, il 15 settembre scomparirà "Via Nino Bixio". Alle 18 la cerimonia

Si terrà questo 15 settembre alle 18.00, la cerimonia d’intitolazione dell’ormai “ex Via Nino Bixio” di Rometta in “Via vittime dell’eccidio di Bronte”. Un’iniziativa particolarmente apprezzata dal comprensorio, che ha fatto discutere anche fuori dai confini di Messina, fortemente voluta dall’amministrazione e dalla commissione toponomastica romettese. Lo scorso agosto l’annuncio, a seguito delle autorizzazioni da parte del prefetto (Clicca qui per leggere il precedente articolo) .

Dopo la cerimonia, presso la delegazione comunale di Rometta Marea, si svolgerà un dibattito sul tema che affronterà la questione della necessità di una rilettura della storia e della conquista meridionale ad opera dei Savoia. I lavori saranno coordinati e moderati da Emilio Pintaldi, presenzieranno il sindaco Nicola Merlino e il presidente della Commissione per la toponomastica Maria Saccà. Relatori saranno, invece, Pippo Pracanica e Piero Gazzara.

Salvatore Di Trapani