Divieto di balneazione a Rometta. Il sindaco ritira l’ordinanza

Le nuove analisi del tratto di mare interdetto hanno permesso al sindaco di Rometta di ritirare l’ordinanza di divieto di balneazione

ROMETTA MAREA – Rientro alla normalità, per i numerosi villeggianti e bagnanti che negli scorsi giorni si sono visti interdire un tratto di mare a Rometta Marea. Lo scorso 16 luglio l’ordinanza del sindaco Nino Cirino, con la quale veniva disposto il divieto di balneazione per la zona compresa tra la via Cucinotti e il Torrente Scagliola. Ieri il ritiro dell’ordinanza e la rimozione dell’interdizione ai bagnanti.

Il primo cittadino, dopo aver ricevuto le analisi dell’Asp Messina, aveva subito provveduto a monitorare l’area interessata da valori sopra la norma, inadatti a consentire la balneazione. Valori rientrati nel giro di pochi giorni e verificati a seguito di ulteriori controlli disposti dallo stesso Cirino.

“Questo è il messaggio che sicuramente desideravano i miei concittadini, bagnanti e esercenti” ha dichiarato il sindaco, sottolineando poi dell’impegno profuso per il territorio e per la tutela della salute della cittadinanza.

