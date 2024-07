Rometta, divieto di balneazione per 400 metri. Cos’è successo

È stato disposto il divieto di balneazione per 400 metri di spiaggia, a Rometta Marea, con ordinanza del sindaco Nino Cirino

ROMETTA – Non si potrà fare il bagno in un tratto di 400 metri, a Rometta Marea. Il divieto di balneazione giunge con un’ordinanza del sindaco Nino Cirino, a seguito di una segnalazione dell’Asp Messina – Uoc Laboratorio di sanità pubblica.

Nello specifico, il divieto nasce a seguito dell’analisi delle acque che avrebbero rivelato in corrispondenza dell’area di Via del Mare il superamento dei limiti previsti per la balneazione. Adesso si attendono ulteriori verifiche. Lo stesso primo cittadino ha già annunciato che provvederà a far effettuare nuove rilevazioni tramite la raccolta di campioni.