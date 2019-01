Torta al Cioccolato Fondente: veloce, deliziosa e morbida. Brownie-like Cake.

Questa torta è una variante personalizzata della brownie cake anglosassone molto famosa nel mondo. Rispetto alla brownie classica ha la fecola di patate e non la farina 00 per essere mangiata anche dai celiaci; ho aggiunto il cacao amaro ed il lievito per dolci che dona una sofficità maggiore e una consistenza più spumosa. Sono state modificate leggermente le dosi dei singoli ingredienti bilanciando la torta. E’ la mia versione e come tale va vista. Per i puristi ed amanti della brownie possono attenersi alla ricetta originale inglese del link che ho preso dal sito della BBC che allego in fondo all’articolo ( ho tradotto gli ingredienti per comodità dall’originale inglese ). Il metodo di preparazione è leggermente differente in quanto nella brownie classica si montano a neve solo gli albumi mentre i tuorli si aggiungo senza essere montati alla crema di burro e cioccolato fondente. Il resto della preparazione è uguale. A Voi la scelta. Gustatevela !!!!!!!!!



Ricetta:



200 gr di uova

200 gr. Zucchero

1 bacca di vaniglia

30 gr liquore al rhum *

95 gr fecola di patate*

15 gr cacao amaro

5/8 gr di lievito per dolci

150 gr burro / 120 gr di olio di semi *

200gr cioccolato fondente al 70%



Preparazione:



Iniziamo a mettere le uova a temperatura ambiente o leggermente riscaldate nella planetaria con lo zucchero e le montiamo insieme ai semi della bacca di vaniglia fino ad ottenere una massa ben gonfia. In gergo per essere certi che la massa sia ben spumosa e gonfia si dice che le uova devono scrivere cioè che alzando le fruste e facendo colare l’impasto sulla massa non si deve amalgamare subito ma lasciare l’impronta come una scrittura. Le uova devono essere calde per facilitare la montata, le uova fredde montano male e lentamente inglobando meno aria. Un trucco facile da utilizzare è quello di prendere le uova dal frigo e metterle in una ciotola con acqua molto calda del rubinetto e lasciare che le uova perdano il freddo e si scaldino all’interno. Il tutto richiede una decina di minuti. Dopo di che sono pronte per rompere il guscio e metterle nella planetaria per montarle con lo zucchero.



Mettiamo in una ciotola pulita le polveri. Versiamo la fecola di patate, il cacao amaro, il lievito per dolci e le misceliamo. Passiamo le polveri nel setaccio a maglie strette per togliere i grumi.



Scaldiamo il burro o l’olio in una ciotola e una volta caldo mettiamo il cioccolato fondente tagliato finemente e lo fondiamo in una crema vellutata. Potete versare il cioccolato con il burro o l’olio nel microonde facendo attenzione a non bruciare il cioccolato. Utilizzare un minuto di tempo alla potenza 600W alla volta e miscelare bene per uniformare il calore. Poi rimettere di nuovo la ciotola nel forno a 600W un altro minuto e miscelare, ripetere fino ad ottenere una crema vellutata e calda.



Preriscaldiamo il forno a 200°.



Una volta che abbiamo montato le uova, creato la crema di cioccolato e burro e miscelato e setacciate le polveri iniziamo la fase finale. Imburriamo o foderiamo con carta forno (preferibile) una teglia da 24/26 cm. Prendiamo una spatola o leccapentole e versiamo nelle uova montate metà del cioccolato fuso e metà delle polveri e iniziamo a miscelare del centro verso l’ alto cercando di non smontare la massa di uova. Finire di amalgamare l’impasto con la seconda metà delle polveri e del cioccolato. Versare nella teglia l’impasto e mettere in forno abbassando la temperatura a 175°. La cottura dipende da vari fattori. Il mio consiglio è di non aprire lo sportello mai prima di 30 min per verificare la cottura all’interno. I tempi orientativi sono di 45/50 minuti. Ma lascio che siate voi a verificare guardando attraverso il vetro del forno e considerare che il tempo minimo di cottura è 40 min se avete inserito una temperatura del forno corretta di 175°.



* il rhum dona profumo e non crea problemi, in caso la torta sia fatta per i bambini, perché l’alcol evapora totalmente in cottura. Si può sostituire il rhum con l’essenza di rhum priva di componenti alcoliche

* si può sostituire fino al 50% della fecola di patate ( nel ns caso 50gr ) con farina di mandorle/farina di nocciole con le seguente proporzione per ogni 10 gr di fecola che togliete aggiungete 30 gr di farina di mandorle/nocciole fino ad un massimo di 150 gr in caso decidiate di togliere 50 gr di fecola

*si può utilizzare sia il burro che l’olio di semi come materia grassa nell’impasto. La differenza sarà sicuramente nel profumo finale e nella consistenza che il burro conferisce alla torta. Il burro dà una consistenza più compatta e maggiore profumo alla torta, mentre l’olio dona maggiore sofficità e morbidezza ma meno profumo.



https://www.bbcgoodfood.com/recipes/2882/chocolate-brownie-cake- brownie cake originale inglese con ingredienti e spiegazioni in inglese. Gli ingredienti sotto elencati sono tradotti per comodità dalla lingua originale inglese. Il metodo di preparazione differisce leggermente.

Ingredienti: 175 gr di burro, 225 gr cioccolato fondente al 70%, 200 gr di zucchero semolato, 3 uova medie, 65 gr farina 00, 50 gr di noci pecan tritate.



Nuccio Coco

Pasticcere diplomato