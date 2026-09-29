 Domani i funerali di Rebecca Galli al Duomo di Messina

Domani i funerali di Rebecca Galli al Duomo di Messina

Redazione

Domani i funerali di Rebecca Galli al Duomo di Messina

martedì 29 Settembre 2026 - 16:40

L'ultimo saluto in Cattedrale alla 17enne vittima di un incidente stradale in via Don Blasco

MESSINA – Oggi l’esame medico legale e poi l’addio. I funerali di Rebecca Galli, la 17enne vittima di un incidente stradale nei giorni scorsi in via don Blasco, saranno celebrati martedì 30 settembre alle 16 al Duomo di Messina.

La tragedia di Rebecca Galli, cosa sappiamo della dinamica

Intanto la procuratrice dei Minori Annalisa Arena ha avvisato il 16enne alla guida dello scooter su cui viaggiava Rebecca. Non indagato, invece, il conducente della Tiago contro cui ha impattato il due ruote. La prima dinamica ricostruita dalla polizia municipale indica che il due ruote ha invaso la carreggiata opposta per un sorpasso, schiantandosi contro la piccola utilitaria.

Incidente in via Don Blasco, le indagini

La titolare del caso ha chiesto agli agenti di verificare se il veicolo fosse in sosta vietata o avesse accostato, per verificare il ruolo nel sinistro mortale. L’impatto è stato comunque violentissimo e Rebecca è stata sbalzata contro il mezzo. Quando il 118 l’ha portata in ospedale le sue condizioni erano già molto critiche. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto ferito, le sue condizioni non sembrano gravi.

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