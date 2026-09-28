Rebecca Galli, domani l’esame medico legale poi l’addio alla 17enne

La famiglia attende di darle l'ultimo saluto nei funerali. Il punto sulle indagini

Messina – Sarà presto restituito alla famiglia il corpo di Rebecca Galli, giovanissima vittima dell’incidente avvenuto in via Don Blasco. Domattina alle 11 la dottoressa Daniela Sapienza effettuerà l’esame medico legale per indicare alla Procura come esattamente è morta la 17enne.

Schianto mortale a Messina, domani l’esame per chiarire la causa della morte

L’esperta medico legale deciderà domani stesso se effettuare una autopsia o soltanto l’esame esterno, che potrebbe bastare a dare indicazioni sulla dinamica dell’esito tragico dell’incidente. Subito dopo la salma sarà dissequestrata e Rebecca potrà tornare ai suoi cari, i genitori e le sorelle, che l’accompagneranno nell’ultimo viaggio. All’esame parteciperà anche il dottore Giovanni Andò, incaricato dall’avvocato Antonio Langher di presenziare per conto della famiglia Galli.

La tragedia di Rebecca Galli, cosa sappiamo della dinamica

Intanto la procuratrice dei Minori Annalisa Arena ha avvisato il 16enne alla guida dello scooter su cui viaggiava Rebecca. Non indagato, invece, il conducente della Tiago contro cui ha impattato il due ruote. La prima dinamica ricostruita dalla Polizia Municipale, infatti, indica che il due ruote ha invaso la carreggiata opposta per un sorpasso, schiantandosi contro la piccola utilitaria.

Incidente in via Don Blasco, le indagini

La titolare del caso ha chiesto agli agenti di verificare se il veicolo fosse in sosta vietata o avesse accostato, per verificare il ruolo nel sinistro mortale. L’impatto è stato comunque violentissimo e Rebecca è stata sbalzata contro il mezzo. Quando il 118 l’ha portata in ospedale le sue condizioni erano già molto critiche. Anche il giovane alla guida dello scooter è rimasto ferito, le sue condizioni non sembrano gravi.