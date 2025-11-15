Domenica derby tra Basket School Messina e Barcellona

Nell'ottava giornata di Serie B Interregionale sfida caldissima al PalaTracuzzi domenica alle ore 18. Svincolati Milazzo riposa

La Messina Basket School è pronta per l’atteso derby con Barcellona, una delle sfide clou dell’ottava giornata della Serie B interregionale e anche il coach peloritano Pippo Sidoti non ha dubbi sul peso dell’incontro: “Negli ultimi anni quello tra Messina e Barcellona è diventato un classico, penso sia la partita di cartello di questa settimana e l’attenzione di tanti è rivolta proprio a questo match”. Per quanto riguarda il resto del girone F la Svincolati Milazzo riposerà.

Il momento della Basket School Messina

La EcoJump Messina arriva da quattro vittorie consecutive e con in mano il secondo posto in classifica, ma partite di questo tenore sfuggono ai risvolti di classifica e bisogna tenere alta la concentrazione per tutti i quaranta minuti: “La tensione questa settimana è stata alta come nelle altre – continua Sidoti – ma i ragazzi sanno che è una partita delicata. Un derby è sempre un derby: può succedere di tutto e il risultato è apertissimo. Il fattore campo si azzera e bisogna stare molto attenti. Prima della gara non parlerò di concentrazione o attenzione, perché quando metteranno il naso dentro il palazzetto, guardando la cornice di pubblico, capiranno che è una partita in cui non si può scherzare o avere cali di tensione”.

Sull’eventuale valore di spartiacque di una sfida sentita, ma che arriva dopo appena otto giornate, Sidoti frena: “È troppo presto, non si può parlare di spartiacque, anche perché noi viviamo alla giornata. Mi dà fastidio solo sentire dire che siamo la rivelazione: non lo siamo, anche se abbiamo cambiato nove giocatori rispetto all’anno scorso, perché abbiamo costruito una squadra buona e con un senso logico. Ricordo che quattro anni fa abbiamo fatto la finale per andare in B1 con Palermo, quando ancora non esisteva la B2; il primo anno di Serie B abbiamo fatto i playoff, l’anno scorso pure. Quindi perché dovremmo essere la rivelazione? Non lo riesco a capire. Magari non abbiamo i grandi nomi che si trovano nell’album delle figurine, ma questa squadra ci sta dando ragione. Al di là di ciò che succederà domenica, penso che possiamo fare un buon campionato. Stiamo lavorando bene e sodo ogni settimana e questi risultati non sono campati in aria, ma frutto del lavoro”.

Le informazioni per assistere alla gara

Palla a due di EcoJump Messina Basket School-Barcellona Basket al PalaTracuzzi alle 18. Arbitri del match Carmelo Fiannaca di Porto Empedocle e Arturo Tartamella di Erice. Biglietti d’ingresso, al costo di 8€ (ridotto 3€), acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi o in prevendita sul sito www.diyticket.it; accesso gratuito all’impianto per under 13, accreditati, possessori di tessera Fip e forze dell’ordine.