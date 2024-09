Domenica di fuoco a Messina e provincia, Vdf in azione a Camaro, Barcellona e Capri Leone

Roghi in serata nel messinese, mentre nel pomeriggio super lavoro dei pompieri in città, da San Saba alle colline del centro

E’ stata un’altra giornata drammatica sul fronte degli incendi quella di domenica 8 agosto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti su più fronti, sia a Messina che in provincia, per domare diversi roghi che in alcuni casi si sono trasformati in pericolosi incendi. Lambiti gli abitati a Santo Saba, a Messina, a Barcellona ed a Capri Leone. In tutti i casi le fiamme sono state domate senza danni per le persone.

A San Saba una baracca ha preso fuoco nel pomeriggio e sono servite due squadre dei pompieri per domare le fiamme. Il rogo è stato spento soltanto poco prima delle 20 e l’alta colonna di fumo è stata visibile lungo tutta la costa nord messinese per ore. Completamente distrutta la baracca ma l’immediato intervento ha permesso di mettere in sicurezza senza ulteriori danni il resto dell’area.

Nel primo pomeriggio I VdF sono interventi anche nelle colline di Camaro per un vasto fronte di fuoco, alimentato dalle alte temperature, domato nel tardo pomeriggio.

A Barcellona pozzo di Gotto diversi focolai hanno acceso le colline. Il più preoccupante si è accesso nella serata nell’area di Montecroci, sfiorando diverse costruzioni. Anche in questo caso le fiamme sono state visibili per ore fino a diversi chilometri di distanza.

Ancor più vasto l’incendio che ieri sera ha fiammeggiato la collina di Capri Leone, arrivando davanti diverse abitazioni. Qui Vigili del Fuco e Forestale hanno lavorato fino a tarda serata ( foto di Antonietta Calcò)