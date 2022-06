Domenica di spareggi salvezza per il Ct Vela Messina in serie B - Tempostretto

Nei match di andata la squadra femminile in B1 ospita le romane del Ferratella, la maschile in B2 in trasferta a Recco

MESSINA – Il Circolo Tennis e Vela di Messina affronterà nella giornata di domani, domenica 26 giugno, l’andata degli spareggi salvezza per mantenere rispettivamente la serie B1 con la squadra femminile e la serie B2 con quella maschile. In casa le ragazze guidate dal capitano Gino Visalli affronteranno il Ferratella, trasferta per i ragazzi in quel di Recco in Liguria.

Vantaggio dunque per la maschile in B2 che potrà contare sul ritorno da giocare in casa, mentre le ragazze sono chiamate a mettere già un mattoncino importante contro le romane prima della trasferta nel Lazio prevista per la domenica successiva. Gli incontri in viale della Libertà cominceranno dalla mattina alle ore 10.

“Veline” contro Ferratella

Sfida tra “terraiole” visto che anche le romane del Ferratella giocano in casa sulla terra rossa. Il circolo di via San Quasimodo, che ha chiuso al terzultimo posto nel girone 2, può contare su tenniste tutte italiane ad eccezione della bosniaca Anita Husaric, lei insieme a Susanna Giovanardi e Fabiola Marino sono, sulla carta, le più pericolose con una classifica di 2.5.

Le straniere del Ct Vela Mikulskyte, Bogdan, Honcova hanno tutte una classifica migliore, anche Diana De Simone unica tennista italiana a non provenire dal vivaio messinese. Ad affiancare le ragazze del vivaio Teresa e Fabrizia Cambria, Giuliana D’Ambrogio e Ginevra Abramo per la squadra del ds Contino sarà la slovacca Michaela Honcova.

Un precedente tra le due formazioni nel girone dello scorso anno quando in riva allo Stretto le ragazze messinesi strapparono il 2-2 grazie al doppio e alla presenza della straniera Elena Cadar, vincente in singolare e doppio.

Il Ct Vela maschile a Recco

Avversario sulla carta più abbordabile per i ragazzi impegnati nello spareggio salvezza in B2. La Pro Recco Tennis, terzultima nel girone 5, presenta tra le sue fila Alessandro Cicconi e Paolo Dagnino, per entrambi classifica 2.5, Marco Micali, Michael Vigesi (unico elemento del vivaio) e Luca Pompeo.

Anche contro i genovesi sarà una doppia sfida sulla terra rossa e a guardare le classifiche individuali si presenta equilibrata. Messina risponde con Gabriele Bombara e Federico Cinà, classifica 2.5, Fabio Varsalona, Leonardo Gagliani ed Enrico Briguglio a completare probabilmente il roster.