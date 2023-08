DonArte, a Furci Siculo balli e testimonianze sulla cultura della donazione - Tempostretto

Tanta partecipazione ad un evento che punta a diventare annuale. Gli organizzatori: "Donare è un gesto unico"

FURCI SICULO – L’anfiteatro di Furci ha ospitato la prima edizione di #DonArte – l’arte di donarsi. L’evento, promosso dall’amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con Avis Fasted, Aido e Irccs Bonino Pulejo di Messina, ha attirato nella cavea furcese amanti del ballo che, vestiti di giallo e rosso, come suggerito dall’invito divulgato sui social, hanno preso parte al flashmob di sensibilizzazione alla donazione realizzato dal coreografo Sergio Olivato e dalla dj e animatrice Mariella Palato.

Le testimonianze

Durante la serata, ai momenti di ballo si sono alternate le testimonianze della piccola Saretta, grande guerriera che con la sua voglia di vivere vuole solo che le persone donino sangue per poter stare bene. Di Roberto, che non si ferma di fronte alle prove che la vita mette sulla sua strada. Di Gabriella, ritornata a vivere grazie al gesto d’amore del fratello che le ha donato un rene. E la toccante testimonianza di Susanna che ha prestato il suo filo di voce alla figlia che “non c’è più, eppure c’è ancora” nelle vite che ha restituito donando i propri organi.

“Donare è un gesto unico”

Una serata che è arrivata esattamente dove doveva arrivare, al cuore delle persone. “Siamo soddisfatte dell’entusiasmo che abbiamo riscontrato in tutte le persone coinvolte – ha sottolineato le organizzatrici Sara Gasco e Carolina Foti – e dalle emozioni che sono arrivate a tutti i partecipanti. Vogliamo ringraziare con tutto il cuore anche tutti i gruppi di ballo che sono intervenuti, alcuni anche da Messina. Questa manifestazione può e deve crescere di anno in anno ma siamo già felici di essere riuscite a mandare il messaggio più importante di tutti e cioè che donare è un gesto unico e questa unicità ha grande valore perché può salvare, magari non il mondo ma una vita sì!”.