Donazione degli organi, prevenzione, aiuti ai non vedenti: Lions Patti a tutto campo - Tempostretto

Il club incontra il sindaco Bonsignore per programmare le tante iniziative nelle scuole e non solo

PATTI – Dopo avere incontrato il vescovo Guglielmo Giombanco per l’evento del prossimo 22 ottobre nella sala convegni del Seminario vescovile, su prevenzione e corretti stili di vita, il Lions Club di Patti ha incontrato il sindaco Gianluca Bonsignore che ha manifestato grande disponibilità e apprezzamento per le attività che il Club Lions svolge nella comunità pattese e non solo.

“Tanti sono stati gli argomenti in discussione che hanno avuto come comune denominatore il sostegno ai più deboli per garantire loro il soddisfacimento dei beni essenziali e il rispetto dei loro diritti”, spiega la presidente del club Enza Natoli.

Il Club si è confrontato con il primo cittadino sulle varie attività in programma e che saranno svolte anche nelle scuole su temi di particolare importanza, sugli screening per la prevenzione di patologie, ma anche sul progetto di realizzare dei pannelli tattili per non vedenti per consentire a questi ultimi di poter godere delle bellezze della città e del comprensorio.

Sarà poi realizzato un incontro con i dipendenti addetti all’ufficio anagrafe per la sensibilizzazione alla donazione degli organi il cui consenso va richiesto al momento del rinnovo della carta d’identità.

All’incontro erano presenti i componenti del direttivo Nicola Adamo, Mario Adamo, Nino Di Blasi, Mariella Sciammetta e Giovanni Tramontana.