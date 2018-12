Il Grano antico siciliano rivive con gli Ambasciatori Del Gusto di Messina

“Diamo una mano al grano” è il progetto degli Ambasciatori Del Gusto di Messina, che farà rinverdire la coltivazione degli antichi grani siciliani nella provincia di Messina. I tre ambasciatori, lo chef Pasquale Caliri, il pastry chef Lillo Freni, ed il bakery chef Francesco Arena hanno sposato l’impresa insieme agli ultimi anziani contadini custodi delle antiche procedure di semina.

Il territorio è quello di Galati Mamertino dove su venti ettari di terreno sono stati seminati tre qualità di grano duro Perciasacchi, Senatore Cappelli e Bufala Nera, e due grani teneri: Maiorca e Russello.

“Sono delle prove – spiega Giacomo Emanuele, che ha in affitto insieme ad altre due aziende agricole i terreni di proprietà comunale – per vedere quali tipologie si adatteranno meglio”. I terreni sono stati ripuliti, spietrati e resi nuovamente adatti per la semina che non avveniva da oltre quarant’anni.

I tre Ambasciatori del Gusto, hanno presieduto alcuni lavori di semina durante un coinvolgente incontro sia con gli anziani che con i bambini della zona. “Abbiamo coinvolto le giovani generazioni per mettere in atto un meccanismo virtuoso con chi in futuro potrà goderne e presiedere sentendole finalmente proprie”.

I piccoli, insieme ai tre professionisti e a Saro Gugliotta di Slow Food si sono dati appuntamento domenica scorsa per dare vita al rito della semina. Tutte le fasi verranno seguite dai tre noti chef messinesi sino alla raccolta delle spighe nella prossima estate. Il grano raccolto verrà utilizzato quindi nelle loro preparazioni di cucina,di pasticceria e di panificazione.