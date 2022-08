Dopo il maltempo, angeli della spiaggia in azione - Tempostretto

Cittadini si incontrano casualmente in spiaggia dopo il temporale e decidono di pulirla insieme. Non ci sono solo incivili a Messina

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Oggi, spiaggia di Paradiso, incontro degli sconosciuti e piano piano iniziamo a pulire dopo il brutto tempo di questa mattina. Manca il bidone dell’indifferenziata in spiaggia e per questo motivo abbiamo lasciato lì i sacchi.”

Rivolgiamo, dunque, un appello a Messinaservizi affinché ritiri i rifiuti raccolti da questi volontari. A loro va, intanto, il nostro plauso assoluto.

Notizie come questa ci fanno riprendere dall’angoscia di una giornata che ha messo a dura prova il nostro territorio.

Questi concittadini, che non a caso abbiamo voluto chiamare Angeli della spiaggia, hanno mostrato una sensibilità ambientale e civica che lascia ben sperare. Il problema è che la politica non valorizza queste forme di partecipazione, traendone spunto per cambiare lo stato delle cose. Vogliamo sperare che non sia per sempre così.