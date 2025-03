Dopo l’esclusione del Taranto la nuova classifica del girone C

Il Messina perde dieci punti in tutto, ora si trova a sette punti dalla Casertana, la salvezza diretta è a dodici lunghezze

MESSINA – La sentenza è arrivata e il Messina è stato penalizzato al massimo. Quattro punti aveva chiesto il procuratore federale e quattro punti di penalizzazione sono arrivati dalla procura federale. Settimana prossima si conosceranno le motivazioni, e immaginiamo abbia pesato il fatto che a tutt’oggi non c’è notizia che i contributi siano stati pagati, e il club capirà se ricorrere o meno.

Sempre nella giornata odierna il Taranto è stato escluso dal campionato, quindi tutti i punti che le squadre avevano ottenuto contro la formazione pugliese sono stati tolti. Il Messina aveva fatto due vittorie tra andata e ritorno e quindi perde ulteriori sei punti. Segue la classifica con le nuove posizioni. Da tenere in conto che ci sono squadre che avevano già giocato anche nel girone di ritorno contro il Taranto e hanno quindi disputato 27 partite, tra cui il Messina, mentre ci sono squadre che dovevano ancora incontrare la squadra esclusa e quindi osserveranno un turno di riposo e al momento hanno una partita in più, 28.

Le squadre con 27 partite, e quindi potenzialmente possono aggiungere tre punti in più, sono Messina, Picerno, Casertana, Crotone, Foggia, Giugliano, Latina, Sorrento, Altamura, Trapani. Le squadre che staranno ferme un turno da qui a fine campionato, a quota 28 partite disputate, sono invece: Cerignola, Avellino, Benevento, Catania, Cavese, Juventus Next Gen, Monopoli, Potenza, Turris.

La nuova classifica nel girone C

Audace Cerignola 60 punti

Avellino 55

Monopoli 49

Benevento 46

Potenza 44

Crotone 43

Picerno, Catania (-1), Giugliano, Trapani 38

Sorrento 35

Cavese, Juventus Next Gen 33

Foggia 30

Team Altamura 29

Latina 27

Casertana 22

Messina 15 (-4)

Turris 5 (-11)

Taranto (escluso)

Il Messina al momento disputerebbe il playout con il ritorno in casa della Casertana, ma è a rischio visto che con nove punti di differenza questa sfida non si giocherebbe, con otto o meno si, e il Messina retrocederebbe direttamente come la Turris.

Articoli correlati