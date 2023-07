Dopo lo sbarco di stamane di 75 migranti a Roccella Jonica, stasera attesi altri 500 a Reggio - Tempostretto

La nave Cassiopea proveniente da Lampedusa con a bordo altri 500 migranti, è attesa per ore 21:00 nel porto di Reggio Calabria

Dopo lo sbarco di questa mattina di 75 migranti, nel porto di Roccella Joinica, il ventottesimo dall’inizio dell’anno nel porto delle Grazie, questa sera nel porto di Reggio Calabria, per le 21:00, è attesa la nave Cassiopea, proveniente da Lampedusa con a bordo altri 500 migranti. Com’è ormai notorio la situazione nell’hot spot di Lampedusa la situazione continua ad essere drammatica, per il soprannumero di migranti presenti all’interno della struttura. Anche in questo caso ovviamente sarà la Prefettura a coordinare tutte le operazioni di sbarco e di registrazione, supportata dai volontari del coordinamento sbarchi, personale della Protezione Civile, mediatori e operatori delle Ong.