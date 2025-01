Dopo Messina-Casertana Lia in diffida, Salvo ceduto al Picerno

La 24ª giornata va in archivio con il pari tra Crotone-Picerno e la sconfitta del Taranto, tra i provvedimenti del giudice sportivo una multa ai biancoscudati

MESSINA – Si è concluso con i posticipi del lunedì sera il 24° turno di campionato nel girone C. La situazione del Messina nella zona retrocessione non cambia molto visto che il distacco dalla Casertana per l’eventuale playout resta invariato. Dietro sconfitte sia Taranto che Turris, mentre la Juventus e il Team Altamura allungano. La zona salvezza dista otto punti ed è ora occupata dalla Cavese.

Venendo ai provvedimenti del giudice sportivo, Stefano Palazzi ha sanzionato con una multa da 500€, la prima dal cambio di proprietà, il Messina a causa del ritardo nell’inizio della gara provocato dai calciatori biancoscudati che non si sono presentati puntualmente al tunnel per l’ingresso in campo.

Tra i sanzionati dall’arbitro poi risultato l’allenatore Banchieri, ammonito per lui primo giallo, Marcel Buchel, settimo giallo in stagione primo col Messina, Damiano Lia, che entra in diffida visto che è il quarto cartellino giallo, Garofalo e Marino al secondo e Dumbravanu al primo. Buona notizia in vista della sfida di sabato col Latina la squalifica di Improta, il calciatore laziale è stato ammonito ed era diffidato.

L’attuale rosa dell’Acr Messina

Per quanto riguarda il mercato del Messina ufficiale l’addio di Giuseppe Salvo che andrà a Picerno, dove ritroverà Franco e Manetta. Il classe 2003 nato nella zona tirrenica era un calciatore del Messina con contratto in scadenza a giugno, la società nel suo comunicato ufficiale specifica di averlo ceduto a titolo definitivo oneroso. Con la sua partenza salgono ad otto i calciatori che facevano parte del gruppo iniziale che sono andati via, mentre con l’ultimo arrivato Tordini, in prestito da Lecco, sono nove i movimenti in entrata. Il ds Roma lavorerà ancora in questi giorni per rinforzare l’attacco, mister Banchieri stesso presentandosi non l’ha detto apertamente ma si aspetta rinforzi. Sempre dalle sue parole poi si intuisce che non gli dispiacerebbe che Krapikas, accostato al Trapani, e Frisenna, accostato alla Juventus Next Gen, restassero in riva allo Stretto.

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004).

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Daniel Dumbravanu (2001), Raul Morichelli (2002), Bright Gyamfi (1996).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Domenico Anzelmo (2004), Marco Crimi (1990), Marcel Büchel (1991).

Attaccanti: Blue Mamona (2002), Gabriel Adragna (2006), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002), Carmine De Sena (1991), Francesco Dell’Aquila (2004), Mattia Tordini (2002).

Movimenti di mercato ufficializzati

In uscita (8): Antonio Di Bella (2006 alla Nuova Igea Virtus), Marco Manetta (1991 al Picerno), Francesco Rizzo (1998 al Team Altamura), Lino Ortisi (2002 al Team Altamura), Gennaro Anatriello (2004 al Trapani), Luca Petrungaro (2000 al Potenza), Manuel Di Palma (2004 in prestito alla Nuova Igea Virtus), Giuseppe Salvo (2003 al Picerno).

In entrata (9): Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese, prestito con opzione di riscatto), Marco Crimi (1990 dal Trapani), Carmine De Sena (1991 dal Monopoli), Raul Morichelli (2002 in prestito dal Perugia), Francesco Dell’Aquila (2004 in prestito dal Torino), Domenico Ingrosso (2000 dall’Audace Cerignola), Marcel Büchel (1991 dalla Spal), Bright Gyamfi (1996 dal Cosenza), Mattia Tordini (2002 dal Lecco in prestito).

