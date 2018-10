Galati S. Lucia. 80 famiglie a rischio isolamento nelle contrade Pozzo e Reale

MESSINA - Tutto come previsto. Nei giorni scorsi, un gruppo di residenti aveva fatto un sopralluogo a Galati Santa Lucia insieme al presidente della I circoscrizione, Giovanni Scopelliti, esponendo i problemi della zona. "Sapevamo che alle prime piogge avremmo subito l'ennesimo isolamento - dice il presidente del comitato Dds, Maurizio Gemelli - e così è stato per circa 80 famiglie residenti nelle contrade Pozzo e Reale. Siamo stanchi di una politica insufficiente, distratta e opportunista che avvicina i cittadini solo in occasione di campagne elettorali. Succede da trent'anni, non siamo più disposti a rischiare la vita e non dormire la notte se piove".

Ieri la Protezione Civile ha lavorato al buio per consentire ai residenti di uscire o tornare nelle proprie case. I residenti invitano l'amministrazione comunale e la deputazione regionale a intervenire per evitare che il problema si ripeta.