Dopo Sanremo e il duetto con Vecchioni, Alfa canta e sogna a Capo Peloro

Nel giorno del suo compleanno, il rapper si esibisce staserta all'Arena di Torre Faro

MESSINA – A Capo Peloro ci si prepara al concerto di Alfa, nome d’arte per Andrea De Filippi. Rapper e cantautore italiano conosciuto dal grande anche grazie a Sanremo e alla sua “Vai!”, diventata un tormentone radiofonico. Alfa stasera si esibirà, alle 21, all’arena di Torre Faro per uno dei concerti conclusivi dell’estate musicale a Messina. Da ricordare pure il suo duetto all’Ariston con Roberto Vecchioni sulle note di “Sogna ragazzo sogna”. Un altro successo è “Bellissimissima”.

Il cantante si prepara non soltanto a saltare e cantare sul palco davanti ai fan messinesi, ma anche a soffiare le candeline con loro. Oggi 22 agosto, infatti, Alfa compie 24 anni. Festeggerà a Messina, dov’è già stato lo scorso 13 luglio per l’Rds Summer Festival, al fianco di Annalisa, Arisa e Alessandra Amoroso. Il titolo del suo terzo album, “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, cita proprio la canzone di Vecchioni, che partecipa al disco con un monologo introduttivo.

In occasione del concerto, Atm potenzia il servizio di trasporto pubblico verso Torre Faro, prolungando il servizio della Linea 1 sino alla conclusione dell’evento. Si può lasciare l’auto nei vari parcheggi dislocati in tutte le zone della città e collegati con il servizio di trasporto pubblico.

Apertura porte:

AREA PIT – ore 18:30

POSTO UNICO – ORE 19:30

Biglietti in vendita on-line su Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati e oggi, dalle 17:30, alla biglietteria dell’Arena-Capo Peloro.

Foto di Alfa dalla sua pagina facebook.

Articoli correlati